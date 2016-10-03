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Задержание украинца Сущенко в России является похищением – Полозов

Понедельник, 3 октября 2016, 11:34

Задержание украинского журналиста Романа Сущенко в России следует квалифицировать как похищение.

Такое мнение высказал адвокат Николай Полозов в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы это однозначно квалифицировал как похищение, потому что нарушение международных норм, не был проинформирован консул, не были уведомлены родственники. Мы видим, что Кремль последовательно продолжает политику похищения украинских граждан и фабрикации против них уголовных дел", – заявил он.

Также он рассказал о СИЗО, в котором держат журналиста.

"Это специфический следственный изолятор (СИЗО Лефортово – ред.). Он не находится в подчинении московского управления изоляторов. Он непосредственно подчиняется Федеральной службе выполнения наказания. Считается, что это изолятор органов ФСБ", – сказал адвокат.

"Там содержаться самые опасные люди. Либо те, о ком ФСБ не хочет, чтобы распространялась информация. Учитывая, что предъявлены обвинения в шпионаже, скорее всего, это связано с тем, что расследуют по этой статье органы ФСБ", – добавил он.

Полозов считает, что российские власти продолжат репрессии против граждан Украины:

"Это породит новую волну репрессий. В отношении Ахтема Чийгоза уже идет судебный процесс. Сегодня стартует вторая часть судебного процесса по делу 26 февраля, в отношении участников этих событий. Это свидетельствует только об одном: репрессии и в Крыму, и на территории России в отношении граждан Украины будут продолжаться".

"Единственный способ остановить эти репрессии – оказывать внешнеполитическое даление на Кремль. Другого пути, к сожалению, нет", – подытожил он.

Как известно, в Москве на днях задержали и поместили в СИЗО "Лефортово" специального корреспондента украинского Национального информационного агентства "Укринформ" Романа Сущенко. По предварительной информации, его обвиняют в шпионаже.

В "Укринформе" назвали задержание Сущенко в РФ спланированной провокацией.

Темы: Росcияполитзаключенные
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