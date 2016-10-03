Кожемякин говорит, что закон Савченко не так страшен

В среду комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрит два проекта изменения так называемого закона Надежды Савченко.

Об этом сообщил глава этого комитета Андрей Кожемякин на согласительном совете.

"5 октября на заседании комитета мы рассмотрим два проекта, которые касаются изменений (относительно) зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания – так называемый закон Савченко", – сообщил он.

"Эта истерия – она слегка удивляет. Потому что вот у меня есть информация от Пенитенциарной службы… Сегодня вышло всего 6 тысяч (человек) по этому закону, 182 человека только пойманы повторно и 28 людям, которые находятся в тюрьмах, пересчитан срок – пересчитан, они не выпущены", – сказал он на согласительном совете.

Как известно, по закону, который инициировала депутата "Батькивщины" Надежда Савченко, находясь в заключении в России, предусматривает зачисление одного дня, проведенного в СИЗО, как двух дней заключения.

По нему уже вышли из тюрьмы несколько одиозных людей, осужденные за тяжкие уголовные преступления, а также тысячи менее известных преступлений. Из-за того звучали призывы, в частности со стороны Генпрокуратуры, за отмену или изменение данного закона.

Надежда Савченко высказывалась против отмены ее закона.

Алена Рощенко, УП