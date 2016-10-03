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Рада готовит обращение к миру по поводу задержания Сущенко

Понедельник, 3 октября 2016, 13:19

Верховная Рада рассмотрит вопрос о принятии обращения к международным организациям с просьбой повлиять на Россию для освобождения украинского журналиста Романа Сущенко.

С соответствующим призывом во время заседания согласительного совета в понедельник выступила вице-спикер Ирина Геращенко.

"Мы предлагаем, чтобы завтра Верховная Рада сделала соответствующее обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы, Совету Европы, к ОСБЕ с требованием немедленно обратиться к Российской Федерации и выпустить наших украинских коллег", – сказала она.

Геращенко напомнила, что кроме Сущенко Россия удерживает в заложниках в оккупированном Крыму журналиста Николая Семену, которого обвиняет в экстремизме.

В свою очередь спикер Андрей Парубий поддержал это заявление и добавил, что его должны подготовить комитеты.

"Я полностью поддерживаю предложение о подготовке заявления по поводу ареста нашего журналиста. Я просто думаю, что надо это на уровне комитетов изучить, подготовить, предложить Верховной Раде Украины", – сказал он.

Как известно, Сущенко, парижский корреспондент издания Укринформ, прибыл в Россию по частным делам. В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

В понедельник ФСБ РФ заявило, что Сущенко – кадровый полковник ГУР Украины, который собирал информацию, составляющую государственную тайну и касается деятельности Вооруженных Сил и войск Национальной гвардии России, утечка которой за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что Сущенко является разведчиком этого ведомства.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца.

Олег Шанковский, УП

Темы: СМИВерховная Рада
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