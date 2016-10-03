В России известного медиа-менеджера засадили за пост о Сирии

В Москве суд приговорил известного медиа-менеджера и блогера Антона Носика к штрафу в размере 500 тысяч рублей (около 200 тысяч грн.) за экстремизм.

Об этом в понедельник сообщает "Медуза".

В частности речь идет о его запись в ЖЖ от 1 октября 2015 под заголовком "Стереть Сирию с лица земли", в котором Носик одобрил бомбардировки Сирии и сравнил эту страну с нацистской Германией.

Прокурор просил приговорить его к двум годам колонии. Носик отказался признать себя виновным.

В последнем слове он попросил суд или оправдать его, либо приговорить к реальному сроку.

На решение суда Носик отреагировал постом в Facebook.

Как известно, в ноябре против блогера возбуждено уголовное дело статье "действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц".