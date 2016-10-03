Дело "титушек": суд не уменьшил залог Орлову, но оставил на свободе

Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений меру пресечения для экс-вице-губернатора Александра Орлова, которого обвиняют в организации избиения людей под ОГА 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает в понедельник "Думская".

Защита Орлова просила отменить постановление Приморского районного суда города и принять новое, уменьшив сумму залога с 8 миллионов 668 тысяч гривен до 400 тысяч гривен.

Залог, как известно, уже внесен, и соратник нардепа Николая Скорика сейчас находится на свободе.

пресс-служба скорика

В свою очередь, прокуратура ходатайствовала об отмене залога и настаивала на возвращении Орлова в СИЗО без возможности выхода.

Коллегия судей отказалась удовлетворять оба ходатайства. Орлов остается на свободе, а в случае бегства из страны его поручители лишатся кругленькой суммы.

Апеляционный суд в понедельник пикетировали около 200 активистов патриотических организаций.

После заседания между активистами патриотических организаций и парнями спортивного вида, которые называли себя сторонниками "Оппоблока", произошла потасовка.

В результате одному из патриотов брызнули в лицо газовым баллончиком. К месту драки подоспели полицейские, которые увезли молодчиков спортивного телосложения в отдел полиции для установления личности.

думская

Активисты патриотических организаций утверждают, что за нынешнюю акцию протеста представители "Оппоблока" платили своим "сторонникам" по 500 гривен. Их привезли из Черноморска.

Ранее адвокаты Орлова заявляли, что считают непомерно высоким залог в более 8 миллионов гривен, определенный Приморским райсудом Одессы, и просили снизить сумму до 400 тысяч гривен.

Как известно, прокуратура заявляла, что досудебное следствие установило, что гражданин Орлов причастен к организации массовых беспорядков в Одессе в феврале 2014 года в составе группы лиц, которые сопровождались насилием над людьми, в том числе в организации избиения участников мирной акции и журналистов 19 февраля 2014 на площади перед Одесской облгосадминистрацией

19 февраля 2014 группа вооруженных битами "титушек" напала на активистов Евромайдана, журналистов и простых жителей города. Следствие считает, что к этому было причастно руководство области.