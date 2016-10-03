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Деканоидзе: большинство восстановленных судами полицейских уволились

Понедельник, 3 октября 2016, 16:22

Большинство полицейских, которые не прошли переаттестацию, но были восстановлены в должности судами, потом уволились самостоятельно.

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Большинство из них уже уволилось, не очень так много возвращаются. За ними очень пристальное внимание в части коррупции, в части соблюдения прав человека, в части выполнения работы", – сказала она.

Деканоидзе напомнила, что Нацполиция выиграла судовой спор с профсоюзом МВД, который требовал признать аттестацию незаконной.

Глава ведомства также заявила, что до конца года планируется укомплектовать патрульную полицию, покрыть международные и национальные трассы. В общем в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове и Львове будет набрано 1400 человек.

Кроме того, в Киеве планируется создать специальный укрепленный патруль для поддержания общественного порядка.

Украинская правда

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Темы: Деканоидзеполиция
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