Деканоидзе: большинство восстановленных судами полицейских уволились

Большинство полицейских, которые не прошли переаттестацию, но были восстановлены в должности судами, потом уволились самостоятельно.

Об этом в понедельник на пресс-конференции заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Большинство из них уже уволилось, не очень так много возвращаются. За ними очень пристальное внимание в части коррупции, в части соблюдения прав человека, в части выполнения работы", – сказала она.

Деканоидзе напомнила, что Нацполиция выиграла судовой спор с профсоюзом МВД, который требовал признать аттестацию незаконной.

Глава ведомства также заявила, что до конца года планируется укомплектовать патрульную полицию, покрыть международные и национальные трассы. В общем в Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове и Львове будет набрано 1400 человек.

Кроме того, в Киеве планируется создать специальный укрепленный патруль для поддержания общественного порядка.

Украинская правда