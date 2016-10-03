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В Киеве неизвестные отобрали у полицейского пистолет

Понедельник, 3 октября 2016, 16:21

В Киеве неизвестные вооруженные злоумышленники у полицейского отобрали пистолет для отстрела резиновыми пулями.

Об этом "Украинской правде" сообщили в понедельник в пресс-службе полиции охраны.

"Сотрудник полиции охраны приехал к месту службы, остановил свой автомобиль, из багажного отделения достал 2 комплекта спецсредств (один для себя, один - для партнера), закрыл машину, подошел к КП и услышал, как подъехало другое авто", – рассказал УП собеседник в полиции.

"Из него вышли двое неизвестных в масках с оружием, они, угрожая пистолетами, отобрали у него два комплекта спецсредств и барсетку. В ней были документы и его личное средство для отстрела резиновыми пулями", – отметили в пресс-службе.

Сейчас в столице объявлен план "Перехват".

Украинская правда

Темы: полицияКиев
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