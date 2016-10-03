Советника Путина могут приговорить к пожизненному – ГПУ

Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре специальное досудебное расследование в уголовном производстве против советника президента РФ Сергея Глазьева.

Об этом сообщает сайт ГПУ.

Досудебное расследование установило, что Глазьев в феврале-марте 2014 года, будучи советником Путина, "действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершил умышленные действия с целью изменения границ территории Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины".

В частности он, по версии ГПУ, принял участие в организации захвата Верховного Совета АР Крым, Одесского и Харьковского областного советов. Кроме того, в июне 2014 года Глазьев публично призвал к агрессивной войне против Украины путем применения Вооруженных Сил РФ, отметили в ГПУ.

Глазьева объявили в государственный розыск, суд разрешил его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительный акт в отношении советника Путина будет направлено в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

За совершение инкриминируемых Глазьеву особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Украинская правда