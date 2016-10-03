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Боевики нарушали "тишину" на всех направлениях - штаб

Понедельник, 3 октября 2016, 19:42

С полуночи 3 октября пророссийские боевики 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

"На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Старогнатовки, и Богдановки, использовав при этом стрелковое оружие, а по Широкино и Богдановке оккупанты стреляли из гранатомета", - сказано в сообщении.

Указывается, что на Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Авдеевки.

"На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие", - сообщает штаб.

Также в сообщении указывается, что около 16.00 в районе н.п. Петровское, Донецкой области, во время отвода сил и средств украинских подразделений в рамках Минских договоренностей, террористы совершили "циничный и провокационный обстрел" военнослужащих ВСУ из гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия. Никто не пострадал.

Как известно, 3 октября в украинском МИД сообщили, что условия для разведения сил в целом выполнен в районах Золотого и Петровского, но боевики не обнаружили готовности к этому, еще и сорвали видеоконференцию трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассвойна
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