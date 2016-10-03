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Миятович обратилась к России с требованием освободить Сущенко

Понедельник, 3 октября 2016, 23:35

Представитель ОБСЕ по вопросам СМИ Дуня Миятович обратилась к российским властям за информацией о задержании украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом она написала на Twiiter в ответ на вопрос Украинской правды.

"Я работаю над этим делом, сегодня утром я обратилась к российским властям за более подробной информацией и с требованием освобождения", - отметила Миятович.

Как известно, парижский корреспондент издания "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в РФ, где его обвинили в шпионаже. в ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" - разведчик главного управления разведки.

В "Укринформе" заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участницей "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

В агентстве отмечают, что Роман был задержан в Москве в день прибытия и, в нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому.

В понедельник стало известно, что Лефортовский суд Москвы 1 октября арестовал Сущенко на 2 месяца. Сторона защиты обжаловала это решение.

Украина требует немедленного освобождения задержанного в РФ украинского журналиста и соответствующей реакции от ОБСЕ, СЕ и других структур.

Темы: РосcияСМИ
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