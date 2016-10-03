НАЗК: В реестре уже есть 2370 деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывается 2370 деклараций.

Такие данные по состоянию на 3 октября обнародованы на Facebook-странице НАЗК.

Согласно информации, 1596 деклараций - это ежегодные декларации 2015 года; 94 декларации - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 590 деклараций - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 51- декларации, представленные субъектами декларирования - кандидатами на должность; 40 деклараций представлены декларантом после увольнения.

Украинская правда