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НАЗК: В реестре уже есть 2370 деклараций

Понедельник, 3 октября 2016, 23:55

Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщает, что в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, насчитывается 2370 деклараций.

Такие данные по состоянию на 3 октября обнародованы на Facebook-странице НАЗК.

Согласно информации, 1596 деклараций - это ежегодные декларации 2015 года; 94 декларации - сообщения об изменениях в имущественном состоянии субъекта декларирования; 590 деклараций - декларации субъекта декларирования перед увольнением; 51- декларации, представленные субъектами декларирования - кандидатами на должность; 40 деклараций представлены декларантом после увольнения.

Украинская правда

Темы: декларацииНАПК
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