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В Йемене из-за авиаударов погибли более 30 повстанцев и заключенных

Воскресенье, 30 октября 2016, 03:42

В Йемене в результате авиаударов коалиции арабских стран, которую возглавляет Саудовская Ааравия, погибли более 30 повстанцев и заключенных.

Об этом сообщает ВВС.

Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия на запад от порта Ходейда.

Город находится под контролем повстанцев-хуситов.

СМИ, которые их поддерживают, сообщают, что погибших в результате авиаударов более 40 человек.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года.  Из-за восстания хуситов, президент  Абд-Раббу Мансур Хади вынужден был бежать из столицы Саны.  

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