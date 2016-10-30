В Йемене из-за авиаударов погибли более 30 повстанцев и заключенных
Воскресенье, 30 октября 2016, 03:42
В Йемене в результате авиаударов коалиции арабских стран, которую возглавляет Саудовская Ааравия, погибли более 30 повстанцев и заключенных.
Об этом сообщает ВВС.
Удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия на запад от порта Ходейда.
Город находится под контролем повстанцев-хуситов.
СМИ, которые их поддерживают, сообщают, что погибших в результате авиаударов более 40 человек.
Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Из-за восстания хуситов, президент Абд-Раббу Мансур Хади вынужден был бежать из столицы Саны.