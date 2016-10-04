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Нуланд летит в Москву говорить о Донбассе

Вторник, 4 октября 2016, 01:56
Нуланд летит в Москву говорить о Донбассе

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд летит в Москву, где будет обсуждать украинский вопрос.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

Во вторник запланирована встреча Нуланд с главой Госдепа Джоном Керри в Брюсселе. Он будет выступать на мероприятии по вопросам трансатлантических отношений, организованном немецким фондом Маршалла.

"Затем она (Нуланд) отправится в Москву, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения ситуации в восточной части Украины и последующих шагов по реализации Минских договоренностей в поддержку усилий стран Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Темы: ДонбассРосcия
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