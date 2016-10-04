Минобороны будет закупать сухпайки нового образца для военных

Правительство единогласно одобрило предложенные Министерством обороны Украины изменения в нормы питания военнослужащих, что позволит закупать сухпайки нового образца.

Об этом заявил 3 октября министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Хочу отметить, что нововведения не требуют дополнительного финансирования из госбюджета: на закупку новых сухпайков этого года мы нашли средства из бюджета путем перераспределения, а в предложениях в бюджет-2017 предусмотрели и учли данную статью расходов", - отметил он.

По его словам, прежде всего эти нормы были разработаны для улучшения качества питания военнослужащих АТО, находящихся в полевых условиях и не имеют возможности готовить горячую пищу.

"Так, этим постановлением вводится новая норма питания №15 - суточный полевой набор продуктов с калорийностью 3500 ккал, что является улучшенной альтернативой существующему сухпайку. Предусмотрена порционная выдача нормы - то есть завтрак, обед и ужин, к которым дополнительно выдается бутилированная вода - 0,5 л на каждый рацион. Кроме того, задокументирован усиленный рацион для участников АТО, в котором калорийность увеличена на 600 ккал", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что из нововведений - включение в рацион сухофруктов, шоколада, кофе, вкусных первых и вторых блюд. Впервые используется ритор-пакет и беспламенной нагреватель пищи.

"Уже вскоре Министерство обороны начнет закупки данных сухпайков", - отметил Полторак.