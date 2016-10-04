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Трамп признал, что не платил налоги

Вторник, 4 октября 2016, 06:18

Кандидат в президента США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал публикацию своих налоговых данных за 1995 год, из которых  следует, что он 18 лет имел возможность не платить налоги.

Об этом он сказал в ходе выступления перед своими сторонниками, передает ВВС.

"Как бизнесмен и как застройщик я легально использовал налоговые законы для своей выгоды, для выгоды своей компании, моих инвесторов и моих служащих. Честно говоря, я прекрасно использовал эти законы", - сказал он, добавив, что у него есть "фидуциарная обязанность" платить не больше налогов, чем того требует закон.

Трамп добавил, что использовал американские налоговые законы и свою предпринимательскую проницательность, чтобы выбраться из кризиса на рынке недвижимости в 1995 году.

Как известно, ранее The New York Times обнародовала данные о том, что Трамп объявил в налоговых декларациях об убытках в сумме $ 916 млн, что позволило ему 18 лет избегать уплаты некоторых федеральных налогов.

Темы: США
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