Представительство ЕС не согласовывало поправки Грынива к е-декларациям

В Представительстве Европейского Союза заявили, что законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива относительно изменений к закону о предотвращении коррупции (электронные декларации) не был согласован с Евросоюзом.

Об сообщает ЛІГА.net со ссылкой на пресс-службу Представительства.

В понедельник стало известно, что депутат отозвал свою поправку под давлением общества и после разговора с президентом Петром Порошенко. Поправка предусматривала, что информация об имуществе чиновников будет скрыта от общества, а доступ к ней будут иметь исключительно правоохранители.

При этом некоторые депутаты и чиновники заявляли, что эта правка якобы согласована с ЕС. Депутат Егор Соболев процитировал у себя в Фейсбуке вице-премьера по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая якобы сказала: "Законопроект Грынива согласованный с европейцами".

Однако в пресс-службе Представительства ЕС эту информацию официально опровергли.

Впрочем, хоть депутат и решил отозвать свою поправку, он намерен продолжить дискуссию о ее необходимости. "Я начинаю открытое обсуждение этого вопроса, вернусь к нему только когда смогу убедить общественность в необходимости таких законодательных изменений", - сказал он.

"Европейская правда"