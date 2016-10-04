Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представительство ЕС не согласовывало поправки Грынива к е-декларациям

Вторник, 4 октября 2016, 08:38
Представительство ЕС не согласовывало поправки Грынива к е-декларациям

В Представительстве Европейского Союза заявили, что законопроект главы фракции БПП Игоря Грынива относительно изменений к закону о предотвращении коррупции (электронные декларации) не был согласован с Евросоюзом.

Об сообщает ЛІГА.net со ссылкой на пресс-службу Представительства.

В понедельник стало известно, что депутат отозвал свою поправку под давлением общества и после разговора с президентом Петром Порошенко. Поправка предусматривала, что информация об имуществе чиновников будет скрыта от общества, а доступ к ней будут иметь исключительно правоохранители.

При этом некоторые депутаты и чиновники заявляли, что эта правка якобы согласована с ЕС. Депутат Егор Соболев процитировал у себя в Фейсбуке вице-премьера по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, которая якобы сказала: "Законопроект Грынива согласованный с европейцами".

Однако в пресс-службе Представительства ЕС эту информацию официально опровергли.

Впрочем, хоть депутат и решил отозвать свою поправку, он намерен продолжить дискуссию о ее необходимости. "Я начинаю открытое обсуждение этого вопроса, вернусь к нему только когда смогу убедить общественность в необходимости таких законодательных изменений", - сказал он.

"Европейская правда"

Темы: декларацииЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: