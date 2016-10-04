В Украине стартовал осенний призыв

В Украине 4 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.

Согласно решению Кабинета министров, в октябре-ноябре 2016 года в ряды ВСУ и прочих военных формирований призовут 13 908 человек, сообщает zn.ua.

Как следует из распоряжения Кабмина №684-р от 22 сентября, 7 908 призывников направят в Вооруженные силы, 5 тысяч – в ряды Национальной гвардии, и одну тысячу – в ряды Государственной службы транспорта.

На призыв правительство выделило 41,6 млн грн, среди которых 23,7 млн предназначено для ВСУ, 14,9 млн – для Нацгвардии, 2,9 млн грн – для Госспецтрансслужбы.

Объем расходов на одного призывника составляет 2993 грн, из которых 2,9 тыс. грн составляет денежная помощь, а 93 грн – расходы на подготовку и проведение призыва, без учета средств на питание и транспорт.

В армию пойдут пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 20 до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.

Согласно постановлению Кабмина, наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской – 1500 и Харьковской областей (970), наименьшее – из Луганской (170) и Донецкой (230). В Киеве к призыву на срочную военную службу подлежат 570 человек.

Новобранцы не будут нести службу в зоне АТО.

Как известно, 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны. Военнослужащие этой волны должны вернуться домой до конца октября.

Седьмая волна мобилизации пока не объявляется.