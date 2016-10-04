Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымчанин Османов нашелся в Казани

Вторник, 4 октября 2016, 11:37

Крымчанин Ремзи Османов, который считался пропавшим, позвонил родным из России.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

"Сейчас сообщили, что Ремзи Османов позвонил родным из Казани", – написал он.

Ранее сообщалось, что Ремзи Османов пропал 26 сентября. Его упоминала среди пропавших в письме к президенту Петру Порошенко Лиля Алиева – мать похищенного в Крыму члена Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.

Агентство "Крымские новости" (QHA) со ссылкой на источник сообщало, что 3 октября автомобиль Османова – Daewoo Lanos А 803 ХВ – нашли в Симферополе.

Крымский татарин Ремзи Билялович Османов, 1984 года рождения, пропал в поселке Капсихор (Морское – ред.) Судакского района аннексированного Крыма.

Он жил отдельно от родителей, в доме своего деда. В последний раз он звонил родителям 25 сентября. Парень работал строителем. У него двое детей.

Родственники пропавшего подали заявление в полицию по факту его исчезновения.

Темы: Крымкрымские татарыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: