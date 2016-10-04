Крымчанин Османов нашелся в Казани

Крымчанин Ремзи Османов, который считался пропавшим, позвонил родным из России.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в Facebook.

"Сейчас сообщили, что Ремзи Османов позвонил родным из Казани", – написал он.

Ранее сообщалось, что Ремзи Османов пропал 26 сентября. Его упоминала среди пропавших в письме к президенту Петру Порошенко Лиля Алиева – мать похищенного в Крыму члена Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова.

Агентство "Крымские новости" (QHA) со ссылкой на источник сообщало, что 3 октября автомобиль Османова – Daewoo Lanos А 803 ХВ – нашли в Симферополе.

Крымский татарин Ремзи Билялович Османов, 1984 года рождения, пропал в поселке Капсихор (Морское – ред.) Судакского района аннексированного Крыма.

Он жил отдельно от родителей, в доме своего деда. В последний раз он звонил родителям 25 сентября. Парень работал строителем. У него двое детей.

Родственники пропавшего подали заявление в полицию по факту его исчезновения.