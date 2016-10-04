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ЕСПЧ: Россия должна отдать "узнику Болотной" 12 500 евро

Вторник, 4 октября 2016, 13:36

Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Ярослава Белоусова, осужденного в России к лишению свободы по "Болотному делу", и обязал российские власти выплатить ему компенсацию в размере 12 500 евро.

Об этом говорится в обнародованном решении суда за 4 октября.

Суд решил, что приговор в отношении Белоусова по обвинению в "участии в массовых беспорядках" нарушил его право на свободу собраний.

ЕСПЧ признал, что на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года происходили акты насилия, но как организаторы акции протеста, так и большинство демонстрантов в них не участвовали.

Суд также констатировал, что права Белоусова нарушались в ходе содержания под стражей и суда над ним.

По выводу ЕСПЧ, всего было нарушено четыре статьи Европейской конвенции о защите прав человека: статья 3 – запрет пыток, статья 5 – право на свободу и личную неприкосновенность, статья 6 – право на справедливое судебное разбирательство, статья 11 – свобода собраний и объединений.

По мнению Европейского суда по правам человека, приговор российского суда по делу Белоусова был слишком строг и его следует пересмотреть.

Как известно, Белоусова в 2014 году осудили к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Он уже вышел на свободу.

В октябре прошлого года ЕСПЧ удовлетворил жалобы еще трех бывших "узников Болотной" – Леонида Ковязина, Артема Свелова и Ильи Гущина.

Власти России считают события на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года массовыми беспорядками.

По обвинению в участии в них либо в насилии по отношению к полицейским к ответственности привлекли более 30 человек, часть из них были амнистированы, другие уже отбыли наказание. Несколько человек остаются под старжей. Не оправдали никого.

"Радио Свобода", "Интерфакс"

Темы: Росcияправа человекасуд
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