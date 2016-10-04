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Боевики обстреляли школу в Марьинке, где учатся 150 детей

Вторник, 4 октября 2016, 14:47

Пророссийские боевики в ночь на 4 сентября обстреляли школу в жилом районе Марьинки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы местной полиции.

"Утром в полицию поступило сообщение о том, что с 21.00 до 01.00 под огонь террористов попала школа №2. Учебное заведение, где обучаются более 150 детей, получило повреждение", - говорится в сообщении.

 
Фото: Полиция

Указывается, что около 00.30 террористы открыли огонь по жилому кварталу в районе пр. Дружбы, где расположена школа.

"В момент обстрела на территории учебного заведения находился охранник. Осколками были повреждены окна со стороны главного входа в школу", - сообщает полиция.

По данному факту силовики открыли уголовное производство по статье "Террористический акт".

Украинская правда

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Темы: ДонбасстерактАТО
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