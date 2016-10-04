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Washington Post рассказал о зачистках в рядах "ЛНРовцев"

Вторник, 4 октября 2016, 14:59

Washington Post пишет о волне "зачисток" в так называемой "ЛНР" после "неудачной попытки переворота" против ее главаря Игоря Плотницкого.

"Сепаратисты, которых поддерживает Россия, проводят широкомасштабную зачистку среди внутренних оппозиционеров", – цитирует статью этого издания BBC.

Так, бывшего "премьер-министра ЛНР" Геннадия Цыпкалова сперва арестовали по подозрению в подготовке "переворота" на подконтрольной "ЛНР" территории, а потом нашли мертвым и заявили, что он совершил самоубийство.

По мнению аналитиков, эта история может быть связана с борьбой за контроль над каналами контрабанды между Россией и Украиной и привести к усилению боевых действий на востоке Украины.

Некоторые считают, что это может свидетельствовать и о "бюрократических внутренних конфликтах" между руководителями сепаратистов из Москвы.

Издание цитирует бывшего коллегу Цыпкалова, который говорит, что "переворот" был лишь поводом для того, чтобы устроить "охоту на ведьм" на подконтрольной боевикам части Луганской области.

СМИ также писали, что бывшего "заместителя министра обороны ЛНР" Виталия Киселева, известного как Коммунист, тоже нашли мертвым – но в "ЛНР" это опровергали.

Washington Post пишет о слухах, что Цыпкалов и Киселев контролировали черный рынок – получали доход от контрабанды газа и угля, а позже и сигарет.

"Ожидается, что их устранение даст Плотницкому больше доступа к их источникам прибыли", – пишет издание.

Автор статьи Джек Лош считает, что "зачистки" в "ЛНР" вряд ли кончатся в ближайшее время.

Он цитирует специалиста по вопросам безопасности РФ, профессора Марка Галеотти, который описывает ситуацию как "политику уличной банды": "Это не быстрое сведение счетов, это может спровоцировать затяжной тренд мести и междоусобиц".

Темы: ДонбассЛНРСМИ
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