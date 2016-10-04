Гопко: препятствий для рассмотрения виз с РФ нет

Председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко считает, что сейчас отсутствуют какие-либо препятствия для вынесения вопроса о введении визового режима с Россией на рассмотрение парламента.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах ВР, сообщает "Укринформ".

"Учитывая то, что решение комитета есть, препятствий для того, чтобы его вынести в зал нет", – ответила Гопко на вопрос, будет вынесен соответствующий проект постановления уже на этой неделе.

Вместе с тем она добавила, что другой вопрос в этом контексте – целесообразность принятия такого решения, его важность для Украины. По ее словам, сейчас внутри парламента, а также в аграрном, бюджетном комитетах и комитете по вопросам промышленной политики идет оживленное обсуждение.

"Если вы считаете, что это топ-вопрос для государства в сравнении с реформой энергетики, децентрализацией, предоставлением НАБУ независимой от СБУ прослушки и много других законопроектов, если это приоритет, то считаю, что это политическая воля парламента – сказать свое политическое отношение к этому вопросу", – сказала Гопко.

В комментарии УП член профильного комитета Владимир Арьев сообщил, что на заседании во вторник было принято решение пригласить на следующее заседание комитета 17 октября представителей МИД для разговора на эту тему.

Как известно, в понедельник на согласительном совете спикер Андрей Парубий заявил, что Рада должна рассмотреть вопрос введения визового режима для россиян.

Во вторник он заявил, что рассмотреть этот вопрос Рада может уже 6 октября.

Парубий также убежден, что в парламенте найдутся голоса для поддержки такого решения.