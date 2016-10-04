В БПП еще не думали о визовом режиме с РФ

Фракция БПП в Верховной Раде пока не обсуждала вопрос о возможной отмене безвизового режима с РФ и считает, что решение по этому вопросу должно быть взвешенным и продуманным.

Об этом заявил заместитель председателя фракции Сергей Березенко, передает Інтерфакс-Україна.

"Такой дискуссии мы на фракции не провели. Нам предстоит провести консультации, в частности с господином Климкиным (министр иностранных дел Украины Павел Климкин - ИФ), с Министерством иностранных дел, потому что все наши усилия по сохранению мира могут быть перечеркнуты какими не до конца продуманными действиями", - сказал Березенко.

Заместитель председателя фракции "БПП" считает, что если такое решение может вызвать обострение обстановки на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, то именно о таких возможных последствиях надо думать прежде всего.

Как сообщалось, после ареста в России украинского журналиста Романа Сущенко председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не исключает рассмотрения вопроса о введении визового режима с РФ и расширение санкций.