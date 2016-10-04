Для украинской армии разработали новые аптечки

Для бойцов украинской армии разработали новые аптечки и санитарные рюкзаки.

Об этом во вторник сообщил начальник медицинской службы ВСУ полковник медицинской службы Эдуард Хорошун, сообщает Укринформ.

"Сейчас разработаны новые рюкзаки и аптечки, которые выдаются санитарам и санинструктор", - сказал Хорошун.

По его словам, новые аптечки и рюкзаки прежде всего отличаются от старых наполнением.

Например, количество кровоостанавливающие жгутов в них увеличено до 2 штук.

Хорошун отметил, что пока невозможно окончательно сказать, на сколько позиций увеличится количество медпрепаратов в индивидуальных аптечках, поскольку представители медицинской службы постоянно мониторят ситуацию на передовой и советуются с военнослужащими о том, какие медикаменты необходимы в боевых условиях.

Он уточнил, что новые аптечки могут различаться по составу для различных родов войск.

Например, бойцы ВДВ, которые могут действовать в отрыве от основного состава, дополнительно получат обезболивающие препараты.

Также, как сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ, Хорошун рассказал, что обеспеченность воинских частей ВС Украины медицинским имуществом составляет 90%, а лекарственными средствами - 87%.



"На сегодняшний день медицинские подразделения обеспечены специальной медицинской техникой на 80%, а санитарной - на 66%, бронированной санитарной техникой на 45%, что позволяет выполнять задачи по назначению. Парк санитарной техники требует обновления, над чем идет работа", - сказал он .



Хорошун добавил, что до конца года планируется поступление в ВС Украины 50 единиц полноприводной санитарной техники, а на следующий год - еще не менее 100 единиц.



"Кроме этого, медицинская служба ВС Украины в сентябре 2016 получила 5 санитарных автомобилей типа ХАММЕР с комплектами медицинского оснащения, которые распределяются в боевые бригады. Один такой автомобиль уже находится в районе проведения АТО, 4 привлечены временно к учениям в Международном центре миротворчества и безопасности происходящих близ Львова", - говорится в сообщении.