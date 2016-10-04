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Нардепы не смогли рассмотреть заявления о Меджлисе и заключенных журналистах

Вторник, 4 октября 2016, 18:16

Верховная Рада не смогла во вторник рассмотреть заявления о задержании украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены, а также о непризнании запрета Россией Меджлиса крымскотатарского народа.

Соответствующие постановления 5215 и 5220 не смогли найти соответствующей поддержки для рассмотрения.

За рассмотрение их во вторник проголосовали лишь 208 нардепов.

Спикер Андрей Парубий заявил, что голосование за эти постановления состоится в среду на утреннем заседании.

Как известно, комитет по иностранным делам поддержал обращение парламента по задержанию украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

Украинская правда

Темы: Верховная РадаСМИзаконодательство
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