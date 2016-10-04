Председатель Черниговского облсовета устроил ДТП. Его проверяют на трезвость
Председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко совершил ДТП, в котором пострадали три автомобиля.
Об этом сообщают местные СМИ.
В то же время в правоохранительных органах Украинской правде рассказали детали аварии.
Согласно информации, днем на улице Чернобыля во время остановки на светофоре Вдовенко не рассчитал безопасное расстояние и врезался в автомобиль, который стоял впереди, а эта машина, в свою очередь, въехала в еще одну.
В результате ДТП никто не получил ранений.
Водитель, который спровоцировал аварию, от прохождения теста на алкоголь на месте отказался, однако сдал анализ в медицинском учреждении.
На виновника составили админпротокол.
Вопрос об опьянении водителя будет подниматься после получения результатов экспертизы.
Меру наказания будет избирать суд.
Украинская правда