Председатель Черниговского облсовета устроил ДТП. Его проверяют на трезвость

Председатель Черниговского областного совета Игорь Вдовенко совершил ДТП, в котором пострадали три автомобиля.

Об этом сообщают местные СМИ.

В то же время в правоохранительных органах Украинской правде рассказали детали аварии.

Согласно информации, днем на улице Чернобыля во время остановки на светофоре Вдовенко не рассчитал безопасное расстояние и врезался в автомобиль, который стоял впереди, а эта машина, в свою очередь, въехала в еще одну.

В результате ДТП никто не получил ранений.

Водитель, который спровоцировал аварию, от прохождения теста на алкоголь на месте отказался, однако сдал анализ в медицинском учреждении.

На виновника составили админпротокол.

Вопрос об опьянении водителя будет подниматься после получения результатов экспертизы.

Меру наказания будет избирать суд.

Украинская правда