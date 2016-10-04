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Миссия ОБСЕ вновь заявляет, что мины мешают осуществлять наблюдение

Вторник, 4 октября 2016, 20:57

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что готова осуществлять наблюдение в зоне конфликта на Донбассе, но до сих пор существуют препятствия для этого.

Об этом говорится в сообщении миссии на Facebook.

"СММ ОБСЕ может/готова наблюдать, но ей препятствуют. Доступ отсутствует к району Петровского-Богдановки - СЦКК не смог скоординировать разминирования территории", - отмечается в заявлении.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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