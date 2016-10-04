Миссия ОБСЕ вновь заявляет, что мины мешают осуществлять наблюдение
Вторник, 4 октября 2016, 20:57
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что готова осуществлять наблюдение в зоне конфликта на Донбассе, но до сих пор существуют препятствия для этого.
Об этом говорится в сообщении миссии на Facebook.
"СММ ОБСЕ может/готова наблюдать, но ей препятствуют. Доступ отсутствует к району Петровского-Богдановки - СЦКК не смог скоординировать разминирования территории", - отмечается в заявлении.
Украинская правда