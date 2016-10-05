Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция расследует гибель депутата Красноградского райсовета

Среда, 5 октября 2016, 00:38

Депутат Красноградского райсовета (Харьковская обл.) Роман Шиян найден мёртвым в селе Лукашовка – он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Красноградский отдел полиции 4 октября около 11.00.

"Установлено, что тело погибшего находилось возле пруда, рядом со сторожкой. Возле него выявлено ружье. Погибшим является 45-летний мужчина, житель этого же села", - говорится в сообщении.

Он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья, по предварительной информации, в область сердца, уточнили позже в отделе коммуникации облуправления полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Погибший – депутат Красноградского райсовета от Аграрной партии Украины Роман Шиян, подтвердил в комментарии корреспонденту агентству глава Харьковской региональной партийной организации Аграрной партии Михаил Золотарёв.

По его словам, Шиян был руководителем сельскохозяйственного кооператива "Родина" и в последние годы участвовал в судебных разбирательствах, касающихся земли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Харьковская область
Из-за обстрелов оккупантов произошел лесной пожар на Харьковщине
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: