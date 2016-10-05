Полиция расследует гибель депутата Красноградского райсовета

Депутат Красноградского райсовета (Харьковская обл.) Роман Шиян найден мёртвым в селе Лукашовка – он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Красноградский отдел полиции 4 октября около 11.00.

"Установлено, что тело погибшего находилось возле пруда, рядом со сторожкой. Возле него выявлено ружье. Погибшим является 45-летний мужчина, житель этого же села", - говорится в сообщении.

Он скончался в результате огнестрельного ранения из ружья, по предварительной информации, в область сердца, уточнили позже в отделе коммуникации облуправления полиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Погибший – депутат Красноградского райсовета от Аграрной партии Украины Роман Шиян, подтвердил в комментарии корреспонденту агентству глава Харьковской региональной партийной организации Аграрной партии Михаил Золотарёв.

По его словам, Шиян был руководителем сельскохозяйственного кооператива "Родина" и в последние годы участвовал в судебных разбирательствах, касающихся земли.