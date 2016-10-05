В РФ заявили, что СБУ планирует аресты российских офицеров СЦКК
Среда, 5 октября 2016, 01:13
В Минобороны России заявили, что украинские спецслужбы планируют аресты российских офицеров Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) за шпионаж.
Об этом идет речь в сообщении на сайте министерства.
"Акция СБУ с задержанием российских военнослужащих по обвинению в якобы "шпионаже" будет реализована в ходе предстоящей на днях ротации российского контингента СЦКК", - говорится в заявлении.
Как известно, российские офицеры, которые находятся на территории Украины по взаимной договоренности российского и украинского руководства должны оказывать помощь представителям Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ в контроле прекращения боевых действий.