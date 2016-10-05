Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак рассказал, какое летальное оружие могут предоставить США

Среда, 5 октября 2016, 01:39
Полторак рассказал, какое летальное оружие могут предоставить США

Украина попросит только то оружие, в котором больше всего нуждается - это средства противовоздушной обороны и противотанковые средства.

Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в эфире "24 канала".

В то же время, когда именно Украина может получить летальное оружие Полторак не ответил, указав на то, что это знают только в США, чей президент должен принять соответствующее решение.

Как известно, палата представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H.R. 5094 "О поддержке стабильности и демократии в Украине", ранее поддержанный Комитетом по иностранным делам.

В перечень предусмотренных законом, координированных с союзниками и партнерами США, средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений.

Темы: ПолторакоружиеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Полторак
Военные экс-чиновники получили миллионы гривен при увольнении – Bihus.info
Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Последние новости
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
Все новости...
Реклама: