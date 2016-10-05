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В России решили снести храм КПЦ КП в Московской области

Среда, 5 октября 2016, 02:13
В России решили снести храм КПЦ КП в Московской области

Московський областной суд вынес решение о сносе Свято-Троицкого храма Богородской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата в городе Ногинске.

Об этом сообщил иеромонах Святослав Скороход в Facebook.

"С третьего октября 2016 вступает в силу окончательный приговор о сносе нашего Свято - Троицкого храма в г.. Ногинске Московской области удовлетворив истца Админиcтрацию Ногинского района (а по сути Московскую Патриархию) и решение первой судебной инстанции Ногинского городского суда. Согласно постановлению храм будет снесен в 4-месячный срок за наш счет", - написал он.

Иеромонах также сообщил, что накануне заседания на адвоката, представлявшую интересы УПЦ КП в суде, было совершено нападение. Вечером неизвестные из машины открыли по ней стрельбу, а после этого по телефону угрожали расправой, если она продолжит защищать храм в суде.

"К сожалению, все украинское систематично подчищается и уничтожается: сегодня резонансное решение по сносу храма, до этого закрытие украинской библиотеки и ликвидация единой централизованной украинской организации "Украинский Конгресс России", - констатировал иеромонах Скороход.

Темы: Росcиясудцерковь
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