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Россия доставила в Сирию систему ПВО C-300

Среда, 5 октября 2016, 03:20

Россия доставила в Сирию новую систему противовоздушной обороны C-300, хотя экстремистские группировки не располагают авиацией, для борьбы с которой предназначены эти зенитные комплексы.

Об этом, ссылаясь на телеканал CNN, пишет Радио Свобода.

Установка C-300, была доставлена на территорию Сирии в минувшие выходные дни и пока не приведена в боевую готовность.

По словам источника, новое вооружение значительно увеличивает боеспособность российских сил ПВО на северо-западе Сирии. В Вашингтоне не считают, что Россия намерена применять C-300 против американских самолетов, тем не менее, усиление российской боевой мощи является предметом "обеспокоенности".

В США называют три возможных варианта размещения установки C-300. Два из них – аэропорт Бассель аль-Ассад и город Масьяф. Третье возможное место дислокации нового оружия – гористая местность Банияс на северо-западе Сирии. Если разместить систему на возвышенности, то радиус действия ее локаторов может увеличиться.

Представитель Пентагона Тим Кук на пресс-конференции во вторник заявил, что экстремистские группировки не располагают авиацией, для борьбы с которой якобы предназначены переброшенные в Сирию зенитные комплексы С-300. Би-би-си, отмечает, что Пентагон видит единственной целью для ракет С-300 авиацию западных стран.

Темы: РосcияСирия
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