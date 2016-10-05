Горбатюк: наклейки на шлемах "беркутовцев" не позволяют идентифицировать личность

Показания экс- "беркутовца" Виктора Шаповалова в Подольском райсуде 3 октября, помогут идентифицировать подразделения, действовавшие во время акций протеста на Майдане, а не конкретных лиц.

Об этом начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил в комментарии Радио Свобода.

"Эта информация поможет идентифицировать подразделения. Мы можем выделять, где и в каком месте было подразделение и, в частности, говорить об ответственности руководителя этого подразделения. По идентификации конкретных лиц ... по этим наклейкам, то это не добавляет идентификационных признаков какого-либо лица, но позволяет существенно сузить круг лиц для того, чтобы потом их идентифицировать", - отметил он.

"Любые показания важны для следствия с учетом того, что он милиционер. Важны как в конкретном эпизоде, так и для расследования в целом", - добавил Горбатюк.

Начальник управления специальных расследований ГПУ также отметил, что большинство тех, кого назвал Шаповалов 3 октября, находятся под следствием.

Как известно, экс-"беркутовец" из Харькова Виктор Шаповалов в суде признал свою вину, попросил прощения и назвал фамилии бывших коллег, которые получали патроны со свинцовой картечью вместо резиновых пуль.