Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав: в 2017 году Украина начнет переход на страховую медицину

Среда, 5 октября 2016, 05:01

Перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в 2017 году и продлится три года.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба Минздрава.

Трансформация стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, ЦПМСД).

"Цель нашей команды - начать запускать страховую модель медицины на практике уже в 2017 году и мы нашли способ сделать это с минимальными и понятными всем изменениями в законодательстве", - заявил Ковтонюк.

Как сообщается, в результате реформы украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и подписывать с ним прямые соглашения с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется.

"Ключевая функция семейного врача - поддерживать здоровье своих пациентов. Любая другая работа будет минимизирована. В случае, если семейный врач решит начать частную практику, оплата будет поступать на его счет напрямую, минуя посредников. Это позволит создать простую, прозрачную и понятную для всех систему", - добавил Ковтонюк.

По его словам, техническим оператором перечисления бюджетных средств станет прозрачное страховое агентство, которое будет осуществлять документооборот с врачами. Введение новых налогов или страховых взносов не предвидится.

Также в 2017 году будет запущена подготовка к реформированию госпитального звена системы здравоохранения, расширение автономии медицинских учреждений, их перевод на глобальный бюджет и оплаты за результат, упрощение доступа к финансированию и инвестициям.

Кроме того, в рамках реформы Минздрав обещает ускорить процедуру лицензирования медицинских практик, а также упростить и гармонизировать с европейским законодательством санитарные правила и нормативы для открытия медицинских практик. Уже 2017 году ведомство намерено отменить бумажную отчетность для врачей первичного звена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: здравоохранениереформыМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
здравоохранение
Новый штамм COVID может вызвать еще одну волну пандемии – ВОЗ
Немецкий министр застрял в лифте с Ляшко во время визита в Украину
ВОЗ призвала Россию прекратить бомбить больницы в Украине
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: