АТО: Боевики совершили 68 обстрелов с применением минометов и артиллерии

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 68 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, враг продолжает применять крупнокалиберные минометы и артиллерию.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении зафиксировано 36 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки, Новозвановки, Трехизбенки, Станицы Луганской и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. По Новоалександровке, Попасной и Степному вел огонь снайпер, а по Новоалександровке и Новозвановке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также по Новоалександровке и Новозвановке оккупанты стреляли из артиллерии 122-го калибра и БМП, а по Новоалександровке - из зенитной установки.

На Донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Каменки и Зайцевого. По Новоселовке Второй и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинки, Широкиного, Талаковки, Старогнатовки и Гнутового из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, по Талаковке и Лебединскому оккупанты стреляли из БМП, а по Марьинке вел огонь снайпер. Также по Талаковке враг вел огонь из миномета 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки был выявлен один БПЛА.