РФ планирует усилить бомбардировки в Сирии, после выхода США из переговоров

Россия может серьезно нарастить огневую поддержку войск сирийского президента Башара Асада в ответ на возможные действия американских военных, после прекращения переговоров по Сирии.

Об этом пишет российское издание "Известия", ссылаясь на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах.

По его словам, министерство обороны (МО) РФ подготовило комплексный план, который также включает военно-политические меры как на территории Сирии, так и за ее пределами.

Этот комплекс мер, по словам собеседника газеты в военном ведомстве, разработан на случай выхода США из переговоров по Сирии и перехода к так называемому плану Б, который, по мнению российских военных, может предусматривать увеличение помощи антиправительственным силам в Сирии.

Как известно, в начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии, которое продержалось только неделю. На фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении переговоров с Москвой.

После выхода из переговоров по Сирии Вашингтон допускает, наряду с дипломатическим, также и военное решение сирийского кризиса. В то же время, главной целью США остается политическое решение конфликта.