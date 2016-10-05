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На границе с Польшей снова очереди – 1000 авто

Среда, 5 октября 2016, 08:34

По состоянию на 8 утра 5 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоит 1000 автомобилей.

Такие данные приводит Западное управление Госпогранслужбы Украины в Facebook.

В частности, в пункте пропуска "Ягодин авто" застряли 220 авто, "Устилуг" – 200, "Рава-Руська" – 150, "Шегини" – 150, "Угринов" – 130, "Краковец" – 80, "Смильница" – 70 ". В ПП "Грушев" очередей не зафиксировано.

На границе с Венгрией наблюдаются 20 автомобилей в ПП "Вилок", а на границе с Румынией в ПП "Порубное" стоят 30 автомобилей.

На словацком и молдавском направлении очередей нет.

Украинская правда

Темы: границаПольша
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