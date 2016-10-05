Сущенко подавлен, переживает о семье – правозащитница
Украинский журналист Роман Сущенко, которого незаконно арестовали в РФ, находится в карантинной камере.
Об этом изданию "Сегодня" сообщила российская правозащитница Зоя Светова, которая первой сообщила о его задержании.
"Во время моего посещения СИЗО "Лефортово" Роман Сущенко находился в карантинной камере. Это помещение на восемь квадратных метров, где нет ни холодильника, ни телевизора, есть только эмалированный чайник и радиоточка. В такой камере человек находится один в течение 10 дней", – поведала она.
"Карантин представляет собой взятие анализов, дезинфекцию одежды. Вместо привычной одежды выдают тюремную робу. После карантина, согласно правилам, переводят в обычную камеру, где находятся либо два узника, либо четыре", – рассказала Светова.
К этому она добавила, что кратко пообщалась с Сущенко во время своего визита.
"Психологически Роман подавлен, переживает о своей семье. Своей позиции по отношению к открытому против него делу мне он не высказывал", – уточнила правозащитница.
Как сообщалось, во вторник адвокату Марку Фейгину удалось прорваться к своему подзащитному Сущенко.
По итогам встречи Фейгин сообщил, что российские спецслужбы не применяли пыток к арестованному журналисту "Укринформа". В то же время, на него оказывалось психологическое давление.
По словам адвоката, у ФСБ нет никаких доказательств причастности Сущенко к шпионажу.
"Ему действительно предлагали подписать явку с повинной, то есть пойти на сделку со следствием. Но он этого не сделал. Поэтому ФСБ не смогла предоставить никаких доказательств его вины, потому что у них их просто нет", – сказал Фейгин.