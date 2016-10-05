Фейгин допускает, что Сущенко в России хотят осудить и обменять

Российский адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что одним из мотивов процесса над его подзащитным может быть обмен заключенных.

Об этом он сказал в интервью ZN.ua.

Фейгин полагает, что в ФСБ РФ должны были бы учесть, что дело против журналиста, который 6 лет работал в Париже, приведет к большому скандалу.

"Я не знаю, чем они руководствовались. Ведь, если они считали его шпионом, они могли бы просто не пускать его в страну. Кто мешал это сделать? Я не могу точно утверждать, но, возможно, он был им для чего-то нужен", – сказал адвокат.

По его словам, сделать процесс над Сущенко "показательным" сложно, так как он будет закрытым "по причине наличия там государственной тайны".

"Думаю, более справедливым является допущение, что Сущенко хотят осудить и обменять на кого-то, кто содержится в Киеве", – заявил Фейгин.

"Я не знаю, кто, из числа граждан России, содержится в украинских тюрьмах в качестве обвиняемых или осужденных, и есть ли среди этих людей сотрудники спецслужб. Но, если таковые есть, и об этом знает российская сторона, наверно, на таких людей могли бы обменять. Я исхожу исключительно из предыдущей практики: ведь был же обмен по Савченко? Почему бы ему не быть и в других случаях?", – сказал он.

На вопрос, как Сущенко оказался в Москве, Фейгин ответил: "К сожалению, у меня не было возможности обсудить это за то короткое время, что я у него пробыл. Но, по моей информации, это был его личный визит к брату".

"Я изучал постановление о возбуждении уголовного дела. Это было обычное задержание, в отношении Сущенко было проведено оперативное мероприятие", – рассказал он.

По словам Фейгина, Сущенко не пытали, но психологически "разводили" – на предмет того, что "ты будешь сидеть 12 лет" и "тебе надо подписать явку с повинной".

"Явку с повинной Роман, разумеется, не подписал", – сказал он.

Адвокат подтвердил, что украинского журналиста обвиняют в шпионаже, по ст. 276 УК РФ.

"В постановлении действительно есть некая фабула обвинения с описанием событий. К сожалению, об этих событиях я рассказать не могу, поскольку они могут составлять государственную тайну. Я не давал подписки о неразглашении, но если сейчас вдамся в детали, это послужит основанием для выведения меня из дела, а Роман очень просил помогать ему, и я не могу так рисковать. Но никакого шпионажа там нет", – заявил он.

Обвинение Сущенко предъявят 7 октября: "Сейчас он помещен под стражу в статусе подозреваемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет в пятницу".

По мнению Фейгина, перспектива выиграть это дело "нулевая", но "спасти Романа можно".

"Публичное давление может привести к его освобождению либо обмену" – считает адвокат.

Алена Рощенко, УП