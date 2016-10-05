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Гройсман ответил на обвинения депутатов: "Типун вам на язык!"

Среда, 5 октября 2016, 11:22

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что информация об изъятии недвижимости у граждан за жилищно-коммунальные услуги, не соответствует действительности.

Об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров в среду.

"Только что услышал, как два народных депутата родственных политических сил "Оппозиционного блока" Юрий Вилкул и "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявили о том, что у украинцев за неуплату жилищно-коммунальных услуг отнимают квартиры. Хочу сказать уважаемым коллегам русизмом: "Типун вам на язык!", – сказал премьер.

Гройсман заявил, что это – "очередная ложь с трибуны Верховной Рады" и подчеркнул, что на сегодня в Украине "никто ни у кого за неуплату жилищно-коммунальных услуг не забирает квартиры".

"А если, не дай Бог, кто-то позволит себе протянуть свои грязные руки к украинским гражданам, которые живут в своих домах, используя долги по ЖКХ, мы по этим грязным рукам как правительство дадим и защитим каждую семью", – сказал премьер .

Ранее, выступая с трибуны ВР на заседании в среду депутат "Оппоблока" Александр Вилкул, в частности озвучил требование от своей партии "снизить драконовские тарифы на ЖКХ", чтобы "людям не пришлось выбирать: накормить детей или платить коммуналку или придут частные исполнители и начнут забирать квартиры".

Как известно, в Минюсте разъяснили, что взыскание жилых помещений должников при выполнении решений о взыскании коммунальных платежей в настоящее время фактически не применяется.

Действующее в Украине законодательство гарантирует защиту права человека на жилье, которое закреплено в Конституции.

Валентина Романенко, УП

Темы: ГройсманКабинет министровЖКХ
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