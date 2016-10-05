Рада призвала другие страны ввести санкции в связи с запретом Меджлиса

Верховная Рада приняла обращение к международным организациям в связи с запретом Меджлиса в Крыму и России.

За принятие постановления 5215 проголосовали 248 народных депутатов.

Этим постановлением украинские депутаты обращаются к международным организациям и парламентам иностранных государств с призывом рассмотреть возможность введения персональных санкций против так называемых "судей" так называемого "Верховного Суда Республики Крым" и судей Верховного Суда Российской Федерации, которые поддержали и поддерживают решение о признании Меджлиса крымскотатарского народа "экстремистской организацией "и о запрете его деятельности.

Также украинский парламент призывает международные организации и парламенты принимать меры, которые будут свидетельствовать о непризнании и осуждении такого запрета, а также будут направлены на недопущение его реализации.

Кроме того, в постановлении Рада призывает мир не признавать представителями крымскотатарского народа марионеточные крымскотатарские организации, созданные в Крыму после аннексии.

Этим постановлением Рада обращается к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с требованием рассмотреть ситуацию с запретом Меджлиса как вопрос, который подрывает международный мир и безопасность и является опасным для судьбы всего крымскотатарского народа.

Постановлением 5215 Рада призывает ПАСЕ, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора и Европейский Парламент принять соответствующие резолюции по осуждению запрета деятельности Меджлиса.

Отметим, за принятие этого постановления не голосовали фракции "Оппозиционного блока" и "Видродження". Так, из ОБ "за" проголосовали только 2 депутата, не голосовали 26, отсутствуют 15. Из "Видродження" - поддержали постановление 3, не голосовали 8, отсутствуют 12.

26 апреля подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова.

29 сентября Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Татьяна Кусок, УП