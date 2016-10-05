У Минюста есть претензии к НАЗК по е-декларированию

Минюст считает, что форма электронной декларации не соответствует действующему закону о предотвращении коррупции.

Об этом во время заседания Кабинета министров в среду заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Мы проанализировали некоторые подзаконные акты данного Агентства (НАЗК) и видим, что есть определенные проблемы в несоответствии этих подзаконных актов, особенно в части формы декларации, действующему закону о предотвращении коррупции. Потому что форма декларации, которая есть непосредственно на сайте данного Агентства, имеет определенные технические вопросы тех же актов, которые принимало Агентство", - сказал он.

Так, по его словам, в форме декларации указан размер минимальной заработной платы, не соответствует самому решению НАЗК.

"Мы, минюст, будем информировать правительство и обращаться к правительству чтобы оно дало соответствующие рекомендации и поручения данном Агентству, чтобы они начали более качественно работать с законодательной базой. Особенно с вопросами, которые связаны с электронными декларациями, которые сейчас фактически на слуху и это - четкая позиция правительства, что эта система электронного декларирования должна работать абсолютно нормально, без сбоев", - сказал Петренко.

В свою очередь премьер Гройсман предложил на следующем заседании правительства заслушать представителей НАЗК. "В принципе, мы их полностью обеспечили. Система должна функционировать безупречно. Все, что нужно было, все сделали. Поэтому прошу учесть то, что сказал министр", - сказал глава правительства.

Украинская правда