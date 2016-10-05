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Боевики в 6 раз усилили обстрелы на Луганщине – штаб

Среда, 5 октября 2016, 12:45

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь.

Об этом на традиционном брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал полковник.

В то же время он отметил, что боевики продолжают нарушать режим тишины, в частности резко возросло количество провокаций на луганском направлении.

Бандфрмирования осуществили в 6 раз больше обстрелов чем сутками ранее, из них 32 пришлось на район Попасной.

"Там обстрелы противника начались после обеда и продолжались практически без перерыва до поздней ночи. Статистка обстрелов - неутешительная. За минувшие сутки по Попасной и прилегающих к ней районах враг выпустил более 140 минометных мин, 17 артиллерийских снарядов, трижды боевики открывали огонь из вооружения БМП, дважды была зафиксирована "работа" вражеских снайперов", - сказал Лысенко.

На донецком направлении за прошедшие сутки произошло 13 вражеских обстрелов.

Противник не расширил участок фронта, проведя обстрелы позиций сил АТО в Зайцево, Авдеевке, Новгородской и Новоселовке Второй. В то же время, враг возобновил минометные обстрелы Авдеевки.

На мариупольском направлении враг нарушил тишину 19 раз.

Во вторник украинские военные зафиксировали пролет одного вражеского беспилотника на мариупольском направлении.

"Также наша военная разведка зафиксировала выход сразу четырех разведывательных групп противника на донецком направлении", – сообщил также спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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