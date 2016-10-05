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В "Оппоблоке" сомневаются, что Сущенко задержали незаконно

Среда, 5 октября 2016, 12:58

В "Оппозиционном блоке" говорят, что ждут информации относительно целей прибытия в РФ журналиста Романа Сущенко, поэтому не голосовали за заявление о его незаконном удержании.

Об этом депутаты из фракции ОБ заявили журналисту УП.

"Что касается задержания человека, который проживает во Франции и приехала в Россию, я должен понять, кто это. Я не видел материалы на подтверждение, кем является данный человек. Если есть опровержение, что он сотрудник спеслужб, это одно дело. Если он работает в спецслужбах – уже другое... Я не верю в задержку человека без оснований в одной стране, мы должны знать правду", – сказал депутат Игорь Шурма.

В свою очередь представитель "Оппоблока" Михаил Папиев заявил, что не голосовал, ибо выходил из зала и добавил, что ждет на информацию МИДа в отношении Сущенко.

"Мы ждем информацию МИД, к нему должны допустить консулов и они должны дать нам объективную информацию, был ли он там по редакционному заданию, или по личному", – сказал он.

На прямой вопрос, он осуждает такие действия РФ в отношении украинских граждан, Папиев молча пошел дальше.

В то же время нардеп Юлия Левочкина на вопрос об ее неголосовании сказала, что во время голосования имела важную беседу, а это голосование не было "принципиальным".

"Вы знаете, я просто беседовала, в зале не было принципиального голосования ... Наша позиция – я считаю, если любого гражданина Украины, которого задержали на территории другого государства, и если это было сделано незаконно, то я как народный депутат и думаю, что так же члены нашей фракции, будут поддерживать закон об освобождении этого гражданина", – сказала Левочкина.

В свою очередь депутат Михаил Добкин заявил, что не голосовал, потому что выступает "против выборочных подходов".

"Я также против, чтобы у нас был выборочный вопрос относительно этого журналиста, которого задержали (Сущенко – ред.)", – сказал он.

Добкин заверил, что не против того, чтобы Сущенко имел право на защиту, но усомнился, что это вызвало бы какой-то интерес в нашем обществе, если бы его задержали в какой-то европейской стране или в другой стране мира, с которой у нас нет таких сложных отношений".

"Я вообще против, чтобы Верховная Рада вмешивалась в такие вопросы. Есть Министерство иностранных дел, есть специальные службы, которые должны спокойно, тихо разбирать такие ситуации", – добавил он.

Добкин переживает, что такая огласка может только помешать освобождению Сущенко.

"Его может и отпустили, а сейчас, раз началось давление, могут сделать вид, что не хотят поддаваться давлению извне, поэтому держать его без всяких на то причин", – заявил он.

Он считает, что заявление в отношении Сущенко представляет собой "двойные стандарты".

В то же время единственный депутат из фракции ОБ, который поддержал это заявление – Юрий Павленко сказал, что его фракция не обсуждала вопрос задержания журналиста на своих заседаниях.

Как известно, Верховная Рада в среду обратилась к мировому сообществу с просьбой осудить преследование в России журналистов Романа Сущенко и Николая Семены.

За это решение проголосовали 245 депутатов, из них из "Оппозиционного блока" только один – Юрий Павленко.

Группы "Возрождение" и "Воля народа" также дали всего на несколько голосов.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: СущенкоОппозиционный блокСМИРосcия
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