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МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию

Среда, 5 октября 2016, 13:30
МИД официально рекомендовал украинцам не ездить в Россию

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения России.

Об этом говорится в заявлении ведомства в среду.

В МИД напомнили, что "на территории государства-агрессора возросло количество необоснованных задержаний наших сограждан".

"Российские правоохранительные органы грубо ведут себя с украинцами, применяют недопустимые методы физического и психологического воздействия, пытки и другие действия, унижающие человеческое достоинство. Гражданам Украины отказывают в доступе к ним консулов, адвокатов", – добавили в ведомстве.

Министерство заявило, что такими действиями Россия грубо нарушает универсальные нормы международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека и свои международные обязательства.

"Учитывая указанное, а также учитывая существенно ограниченные на настоящее время возможности украинской стороны обеспечить надлежащую безопасность наших сограждан на территории РФ, МИД призывает граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию, а также от следования транзитом по территории этого государства", – заявили в МИД.

Как известно, во вторник директор политического департамента МИД Алексей Макеев заявил, что посещение РФ является опасным для всех граждан Украины. Он также рекомендовал воздержаться от поездок в эту страну.

Украинская правда

Темы: РосcияМИД
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