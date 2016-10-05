Обыск у крымского татарина провели после слов "Крым - это Украина"
Среда, 5 октября 2016, 13:37
ФСБ закончила обыск в доме крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова.
Об этом в Facebook сообщает активист Заир Смедляев.
В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Кадырова подозревают в "призывах к непризнанию границ Российской Федерации и поддержке крымскотатарского батальона "Аскер".
"Якобы в репортаже от 29 марта был показан материал, в котором Сулейман говорил: "Крым-это Украина", - сообщил Смедляев.
В комментарии Крым.Реалии Смедляев уточнил, что материал был показан на крымскотатарском телеканале ATR.
Ранее сообщалось, что в Крыму в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова утром 5 октября ФСБ России проводила обыск.
Украинская правда