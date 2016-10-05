Кабмин открыл пункт пропуска через госграницу в речпорту Киева

Кабинет министров принял распоряжение об открытии международного пункта пропуска через государственную границу в речном порту Киев.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Одобрение этого документа позволяет нам выполнить условия ряда важных международных соглашений и, что ключевое, значительно облегчает международные речные перевозки на внутренних водных путях Украины", – сообщил он.

Он добавил, что это было сделано под обязательство белорусской стороны увеличить транзит Днепром.

Министр также выразил благодарность начальнику управления внешних связей Минюста Оксане Рейтер, с которой вместе начал этот проект в 2015 году.

Украинская правда