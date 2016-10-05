Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия возит боевиков из Донбасса воевать в Сирию – разведка

Среда, 5 октября 2016, 14:29

Россия усиленно привлекает частные военные компании и наемников для участия в войне в Сирии.

Об этом сообщает Главное разведуправление Минобороны Украины.

"Россия усиливает привлечение частных военных компаний к участию в боевых действиях в Сирии. С этой целью на оккупированных территориях Донбасса развернута сеть вербовочных пунктов", - сказано в сообщении разведки.

По данным разведки, за участие в войне в Сирии обещают несколько тысяч долларов США в месяц.

Кроме того, разведка сообщает о потерях со стороны боевиков и русских: один тяжело ранен и трое убитых военнослужащих 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ в результате подрыва на мине.

Темы: Сирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: