Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин провел "ротацию" в своей администрации

Среда, 5 октября 2016, 15:12

Вячеслава Володина уволили с должности первого заместителя главы администрации президента России.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает "Медуза".

Указывается, что на эту должность назначен Сергей Кириенко, ранее возглавлявший "Росатом".

 
Сергей Кириенко
Фото: ria.ru

В то же время ожидается, что Володин станет спикером нижней палаты парламента РФ.

Володин занимал должность первого заместителя главы кремлевской администрации с 2011 года. На этом посту он курировал внутреннюю политику.

С апреля по август 1998 году (во время президентства в России Бориса Ельцина) Кириенко был премьер-министром России.

В августе 1998-го в стране начался экономический кризис, правительство объявило дефолт по государственным ценным бумагам, курс рубля обвалился.

Темы: РосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Коллаборанты на Луганщине готовятся к бегству в РФ – ЦНС
Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: