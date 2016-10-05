Поклонской в Госдуме доверили декларации депутатов
Среда, 5 октября 2016, 16:15
Наталья Поклонская, против которой в Украине возбуждено уголовное дело, возглавила комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов ГД.
Об этом сообщают РИА Новости.
Замом Поклонской стал депутат от КПРФ Владимир Поздняков.
Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией.
Ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова весной 2014 года.
Напомним, что Украина, ЕС и ряд стран не признают выборы в Госдуму РФ, поскольку они были проведены на оккупированной территории - в Крыму.