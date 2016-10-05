Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Поклонской в Госдуме доверили декларации депутатов

Среда, 5 октября 2016, 16:15

Наталья Поклонская, против которой в Украине возбуждено уголовное дело, возглавила комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов ГД.

Об этом сообщают РИА Новости.

Замом Поклонской стал депутат от КПРФ Владимир Поздняков.

Поклонская, которая ранее работала в органах прокуратуры Украины, была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией.

Ее назначили "прокурором" оккупированного полуострова весной 2014 года.

Напомним, что Украина, ЕС и ряд стран не признают выборы в Госдуму РФ, поскольку они были проведены на оккупированной территории - в Крыму. 

Темы: Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Росcия
В Кремле отрицают, что согласились на продолжение "зерновой инициативы"
Когда Украина применит кассетные снаряды: в США говорят, что РФ узнает об этом первой
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: